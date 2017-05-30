«АСТИМА» обновила номенклатуру новыми клапанами

Компания «Астима» начала производство новой линейки отсечных и регулирующих клапанов с пневматическим поршневым приводом – АСТА® серии Р12. Новые клапаны предлагаются в качестве средств автоматизации для перекрытия, распределения и регулирования рабочей среды и производятся в двух исполнениях: отсечные – для автоматического перекрытия потока, а также пропорциональные, имеющие специальную форму плунжера и оснащенные интеллектуальными электропневматическими позиционерами ИЭП, позволяющими использовать данные клапаны для регулирования различных параметров, таких как расход, температуру, давление, уровень жидкости в резервуарах и т. д. Конструкция выпускаемых компанией «Астима» пневматических клапанов АСТА® серия Р12 используется во многих отраслях промышленности, таких как молочная, мясная, ликеро-водочная, кондитерская, шинная, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и многих других.

По материалам пресс-службы ООО «Астима»



