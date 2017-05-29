В технопарке «Узловая» начнут производить гибкие насосно-компрессорные трубы

Банк ВТБ открыл кредитную линию в размере более 1 млрд. рублей сроком на 4 года ООО «Энгельсспецтрубмаш». Заемные средства будут направлены на строительство завода по производству гибких насосно-компрессорных труб на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая» в Тульской области.

По словам члена правления банка ВТБ Дениса Бортникова, данный проект строительства нового завода призван решить задачу обеспечения отечественной продукцией предприятий газовой и нефтяной промышленности: «Сегодня этот кластер испытывает серьезную зависимость от

зарубежных производителей, поэтому запуск нового производства, осуществленный при нашем участии, станет примером эффективной реализации программы импортозамещения».

Напомним, ООО «Энгельсспецтрубмаш» является резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая». В рамках деятельности компания планирует организовать высокотехнологичное производство гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), которые применяется для бурения, ремонта, освоения и исследования скважин. Данный проект реализуется в рамках программы импортозамещения.

По материалам портала «и-Маш»



