Emerson приобрел Pentair Valves & Controls

Компания Emerson объявила о закрытии сделки по покупке подразделения Valves & Controls у компании Pentair за 3.15 млрд $. С этого момента Emerson является крупнейшим в мире производителем трубопроводной арматуры и обладает самой обширной сетью сервисных центров по всему миру. Pentair Valves & Controls представлена на рынке уже более 150 лет и является одним из крупнейших в мире производителем регулирующего оборудования. В компании работает около 7500 сотрудников по всему миру. Продукция компании востребована в химической, нефтехимической, нефтегазовой, энергетической, горнодобывающей и других перерабатывающих отраслях промышленности. Известные бренды продукции компании: Anderson-Greenwood, Crosby, Vanessa, Keystone and Biffi, Pentair Valves & Controls. Теперь в портфолио Emerson будут представлены все признанные отраслевые флагманы, в том числе регулирующие, предохранительные и отсечные клапаны, а также приводы и регуляторы.

«Приобретение бизнеса Pentair Valves & Controls позволит нам расширить наше присутствие на глобальном рынке средств автоматизации и укрепить позицию лидера в химической, энергетической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях», – отмечает Дэвид Н. Фарр, председатель совета директоров компании Emerson. – Мы дополняем наше портфолио достойными продуктами и послепродажными сервисными услугами, за счет чего компания Emerson становится еще более ориентированной на потребности заказчиков по всему миру».

По материалам пресс-службы Emerson



