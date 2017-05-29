«Транснефть – Восток» увеличила пропускную способность ВСТО

«Транснефть – Восток» завершает работы в рамках последнего, четвертого этапа программы увеличения пропускной способности нефтепровода Сковородино – Мохэ (отвод от ТС «Восточная Сибирь – Тихий океан») до 30 млн тонн. В рамках данного этапа программы ведутся работы по расширению резервуарного парка нефтеперекачивающих станций первой очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (МН ВСТО-I).

На НПС - 21 «Сковородино» (Амурская область) возведен резервуар (РВСП) для хранения нефти объемом 50 тыс. куб. м, на ГНПС -1 «Тайшет» (Иркутская область) построены два стальных вертикальных резервуара с плавающими крышами (РВСПK) суммарным объемом 100 тыс. куб. м. В настоящее время на одном из резервуаров проводятся гидравлические испытания, на втором завершается монтаж затвора, после чего резервуар также будет испытан 72 часовой нагрузкой водой. Кроме того, на головной нефтеперекачивающей станции «Тайшет» предусмотрены работы по реконструкции системы пожаротушения: будет проведена замена подающих насосов, трубопроводов, реконструированы резервуары противопожарного запаса воды. Также в рамках реализации программы по увеличению производительности нефтепровода Сковородино - Мохэ предусмотрена доработка единой системы управления (ЕСУ) нефтепроводом ВСТО на ГНПС-1

«Тайшет». Завершение реализации программы по увеличению пропускной способности нефтепровода-отвода Сковородино – Мохэ до 30 млн тонн запланировано на четвертый квартал 2017 года.

В ходе предыдущих этапов программы увеличения производительности МН Сковородино – Мохэ к оборудованию, задействованному в перекачке нефти в направлении КНР, был подключён дополнительный магистральный насосный агрегат. Технологические узлы, входящие в систему объектов МН Сковородино – Мохэ, были оборудованы дополнительными автоматизированными системами и трубопроводной арматурой. На приемо-сдаточном пункте (ПСП) «Джалинда» установлена дополнительная четвертая линия системы измерений количества и качества нефти (СИКН), доработана существующая микропроцессорная система автоматики и единая система управления нефтепроводом, в том числе, система диспетчерского контроля и управления. По материалам портала Advis



