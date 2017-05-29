В Уфе завершилась выставка «Газ. Нефть. Технологии-2017»

С 23 по 26 мая 2017 года в Уфе проходила XXV Юбилейная международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2017» и Российский Нефтегазохимический Форум. Для работы в юбилейной выставке и деловых мероприятиях форума в столицу Башкортостана съехались представители более 400 ведущих отечественных и международных компаний отрасли из 39 российских регионов и около 20 стран мира.

В первый день работы, помимо открытия выставки, состоялся ряд мероприятий, в том числе семинары и тренинги ведущих компаний-участников выставки. На повестке второго дня также был целый ряд деловых мероприятий. В числе ключевых – конференция «Нефтехимический территориальный кластер РБ – стратегия развития» и организованный ООО «Газпром трансгаз Уфа»

круглый стол «Природный газ-топливо будущего». В этот же день ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» провели с представителями предприятий Башкортостана тематическую встречу «Инновации и импортозамещение в нефтехимии, машиностроении, ГРП и геофизике, телекоммуникационного оборудования и средств связи». Также в ВДНХ-ЭКСПО проходит выездное совещание Ассоциации организаций дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан, интенсив-сессия «Трансформация системы дополнительного профессионального образования в условиях развития региона», межотраслевая экспертная сессия «Трубопроводная арматура для нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий. Диалог с проектировщиками и эксплуатирующими организациями», научно-практическая конференция «Актуальные проблемы проектирования и строительства автомобильных дорог с применением геосинтетических материалов».

Деловая программа третьего дня работы включила научно-практическую конференцию «Метрология, автоматизация, связь и информационные технологии в нефтедобыче», семинары «Актуальная компонентная база для высокотемпературных применений. Силовые полупроводники и источники питания» и «Высокотемпературные соединители для нефтегазового рынка. Особенности применения», а также круглый стол «Экологические проблемы недропользования: организационные и правовые аспекты». Указанные мероприятия прошли в ВДНХ-ЭКСПО.

В завершающий день работы выставки и Форума в ВДНХ-ЭКСПО в рамках деловой программы состоялась форсайт-сессия «Стратегия развития отрасли. Молодежный взгляд» и семинар «Профессиональная техническая теплоизоляция из каучука», а также церемония награждения участников.

Параллельно в рамках Форума и выставки на других площадках города прошли 23-я научно-практическая конференция «Новая геофизическая техника и технологии для решения задач нефтегазовых и сервисных компаний», XII Международная учебно-научно-практическая конференция «Трубопроводный транспорт – 2017», VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Практические аспекты нефтепромысловой химии», XI Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная безопасность на взрывопожарных и химически опасных производственных объектах».

По материалам организаторов выставки



