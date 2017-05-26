Директор ФРТП рассказал об основных трендах российской трубной промышленности

Директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев принял участие в работе 8-й Международной конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая прошла 18 и 19 мая в Волгограде и Волжском. Игорь Малышев рассказал о реализуемых сегодня проектах российских трубных компаний по созданию принципиально новых продуктов на основе научно-технических разработок и исследований для конкретных клиентов.



«Ведущие трубные компании, такие как ОМК, ТМК и Группа ЧТПЗ, ранее внедрив передовые технологии и современное оборудование по выпуску широчайшего сортамента стальных труб, сосредоточились на дальнейшем повышении в своем портфеле заказов доли продукции премиум-класса с более высоким качеством и доходностью», - пояснил директор ФРТП. В ТМК, например, такой процесс называют импортоопережением. Среди проектов, нацеленных на импортоопережение, можно перечислить разработки для топливно-энергетического комплекса высокодеформируемых труб для сейсмоактивных районов и районов вечной мерзлоты и отводов холодного гнутья, изготовленных из них, а также труб и соединительных деталей для трубопроводов «Газпрома» с повышенной устойчивостью к сероводородному растрескиванию. Вместе с тем в составе трубных компаний сегодня появляются нефтесервисные дивизионы и трубные базы в ответ на потребность ТЭК в услугах по хранению и ремонту труб, подземного оборудования для скважин и др.



Импортоопережение останется основным трендом в трубной промышленности в 2017 году. Среди других главных тенденций трубной отрасли на краткосрочную перспективу – умеренное снижение спроса на трубы большого диаметра (ТБД), обострение конкуренции на рынке электросварных труб малого и среднего диаметра в связи с увеличением избыточных мощностей, ограничение применения бывших в употреблении труб, отметил Игорь Малышев.



«Российские трубные компании продолжают поставлять трубы на крупнейшие трубопроводные проекты «Газпрома», прежде всего на «Северный поток – 2» и «Силу Сибири», однако спрос на ТБД на российском рынке в ближайший год будет снижаться, - прокомментировал директор ФРТП. - При этом в 2017 году уровень отгрузки ТБД отечественными трубными компаниями сохранится на уровне 2016 года, учитывая поставки на экспорт. Прогноз на среднесрочную перспективу зависит от многих факторов, в том числе политических».



Значительный потенциал роста спроса на трубы до конца года возможен при модернизации сетей тепло- и водоснабжения, а также при условии целенаправленной поддержки государством инвестиционных проектов, способных реализовать импортозамещение по технологическим направлениям, включенным Минпромторгом России в соответствующие планы, резюмировал директор ФРТП. Наибольший интерес среди участников конференции вызвали поднятые в докладе Игоря Малышева вопросы создания избыточных мощностей, а также необходимости ограничения применения бывших в употреблении труб в строительстве и ЖКХ.



По материалам портала «Металлоснабжение и сбыт»

