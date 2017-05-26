«Данфосс» проведет вебинар по горизонтальным системам внутреннего теплоснабжения

Компания «Данфосс» предлагает принять участие в вебинаре «Горизонтальные системы внутреннего теплоснабжения», который состоится 26 мая 2017 г. в 10.00 (время московское). В рамках семинара специалисты проведут обзор системных решений, расскажут о принципах построения, структуре, применении терморегулирующего оборудования в горизонтальных системах.



Алексей Епишин, руководитель направления «Термостатическое оборудование», расскажет о предпосылках перехода с вертикальных на горизонтальные системы, о типах и отличиях разводок трубопроводов в горизонтальных системах; используемой арматуре, способах подключения отопительных приборов и частых ошибках при проектировании систем. В ходе мероприятия у всех слушателей будет возможность обменяться мнениями в специальном чате, а также задать вопросы ведущему и получить на них ответы в прямом эфире.



По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»