Семинар VALTEC в Ярославле

8 июня специалисты VALTEC проведут технический семинар в Ярославле. План семинара:



1. Системы напольного отопления VALTEC.



2. Трубопроводы из нержавеющей стали VALTEC.



3. Арматура безопасности, регуляторы давления.



4. Новинки VALTEC 2017 года.



5. Практические занятия по монтажу труб и настройке узла VT.COMBI.



Место и время проведения: Ярославль, Московский проспект, 10/15, гостиница «Святой Георгий», конференц-зал «Тверской», 10:00–14:00. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов, а также состоится розыгрыш призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте компании.



По материалам пресс-службы VALTEC