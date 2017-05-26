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Семинар VALTEC в Ярославле

26 мая, 2017 1
8 июня специалисты VALTEC проведут технический семинар в Ярославле. План семинара:

1. Системы напольного отопления VALTEC.

2. Трубопроводы из нержавеющей стали VALTEC.

3. Арматура безопасности, регуляторы давления.

4. Новинки VALTEC 2017 года.

5. Практические занятия по монтажу труб и настройке узла VT.COMBI.

Место и время проведения: Ярославль, Московский проспект, 10/15, гостиница «Святой Георгий», конференц-зал «Тверской», 10:00–14:00. Слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов, а также состоится розыгрыш призов. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте компании.

По материалам пресс-службы VALTEC
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