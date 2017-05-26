«Эго Инжиниринг» презентует новинку – двойную муфту POLYTRON TERRA DN 200 мм

Компания «Эго Инжиниринг» представляет новый типоразмер продукции в линейке полипропиленовых фитингов POLYTRON TERRA. В ассортименте появилась двойная муфта диаметром 200 мм, которая предназначена для соединения труб без раструба.



Компания «Эго Инжиниринг» поставляет на рынок полипропиленовые трубы и фитинги POLYTRON TERRA, которые производит российский завод «ПРО АКВА». Трубы POLYTRON TERRA выпускаются с раструбом, диаметрами от 110, 160 и 200 мм. В тех местах, где по ряду причин трубы используются без раструба, для их стыковки применяются двойные муфты. Чаще всего это происходит там, где произошел разрыв трубопровода и необходим ремонт сети. Часть поврежденной трубы вырезается, а новый отрезок трубопровода крепится с помощью двойных муфт.



Трубы и муфты POLYTRON TERRA диаметром 200 мм используются в ливневой канализации и в безнапорных системах канализации домов. Такие трубопроводы имеют хорошую пропускную способность, кроме того, они удобны в транспортировке и монтаже по причине небольшого веса.



По материалам ООО «Эго Инжиниринг»