НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СКОРО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ СОПОЛИМЕР

На прошедшей в мае выставке Interpack 2017 в Дюссельдорфе компания Nippon Gohsei Europe GmbH (Дюссельдорф, Германия), европейское дочернее предприятие японского химического концерна Nippon Gohsei, представила новый биоразлагаемый сополимер винилового спирта – G-Polymer.



Новый продукт отличается особенными высокобарьерными свойствами, обеспечивая длительное хранение, и при этом может утилизироваться в компосте. Материал G-Polymer может использоваться при производстве пищевой упаковки. Он пригоден для экструдирования и производства полностью биоразлагаемой многослойной плёнки.



Говоря о перспективах российского рынка, менеджер по продажам и маркетингу Nippon Gohsei Europe GmbH Томоаки Яно (Tomoaki Yano) подчеркнул, что компания ведёт работу по продвижению своей экологически дружелюбной продукции, распространяя информацию о новых решениях, разработанных компанией. В России компания осуществляет продажи сополимера этилена и винилового спирта под маркой Soarnol. Этот материал присутствует на европейском рынке уже около двадцати лет. Он используется в пищевой промышленности для производства упаковочных плёнок, бутылок и бумажной тары. При сжигании материал не выделяет токсичных газов, теплота его сгорания наполовину меньше, чем у полиэтилена, что делает Soarnol экологически дружелюбным материалом. В России он используется для упаковки мяса и сыров.



По материалам пресс-службы портала Plastinfo