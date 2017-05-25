HERZ ARMATUREN ПРЕЗЕНТОВАЛА МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Компания HERZ Armaturen представила новинку — COMPACTFLOOR light — готовый к монтажу модуль управления для систем напольного отопления от 3 до 12 контуров с циркуляционным насосом, подключение снизу. Составные элементы модуля:
1. штанговый распределитель из латуни, распределитель подающего потока с расходомерами, распределитель обратного потока с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
2. клапан RL-5;
3. трёхскоростной циркуляционный насос (частотный насос арт. 3Е533) ;
4. регулирование перепада давления посредством байпасной трубки;
5. зонный клапан для регулирования постоянных параметров;
6. термостатическая головка с накладным датчиком для регулирования постоянных параметров.
Преимущества COMPACTFLOOR light:
1. предоставляет возможность индивидуально отапливать каждое помещение;
2. возможность индивидуальной настройки в зависимости от потребителей;
3. компактный, занимает минимум площади;
4. низкая температура обратной линии;
5. простое обслуживание системы;
6. оптимальный тепловой комфорт.
По материалам пресс-службы HERZ Armaturen
1. штанговый распределитель из латуни, распределитель подающего потока с расходомерами, распределитель обратного потока с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
2. клапан RL-5;
3. трёхскоростной циркуляционный насос (частотный насос арт. 3Е533) ;
4. регулирование перепада давления посредством байпасной трубки;
5. зонный клапан для регулирования постоянных параметров;
6. термостатическая головка с накладным датчиком для регулирования постоянных параметров.
Преимущества COMPACTFLOOR light:
1. предоставляет возможность индивидуально отапливать каждое помещение;
2. возможность индивидуальной настройки в зависимости от потребителей;
3. компактный, занимает минимум площади;
4. низкая температура обратной линии;
5. простое обслуживание системы;
6. оптимальный тепловой комфорт.
По материалам пресс-службы HERZ Armaturen