Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

HERZ ARMATUREN ПРЕЗЕНТОВАЛА МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

25 мая, 2017 10
Компания HERZ Armaturen представила новинку — COMPACTFLOOR light — готовый к монтажу модуль управления для систем напольного отопления от 3 до 12 контуров с циркуляционным насосом, подключение снизу. Составные элементы модуля:

1. штанговый распределитель из латуни, распределитель подающего потока с расходомерами, распределитель обратного потока с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;

2. клапан RL-5;

3. трёхскоростной циркуляционный насос (частотный насос арт. 3Е533) ;

4. регулирование перепада давления посредством байпасной трубки;

5. зонный клапан для регулирования постоянных параметров;

6. термостатическая головка с накладным датчиком для регулирования постоянных параметров.

Преимущества COMPACTFLOOR light:

1. предоставляет возможность индивидуально отапливать каждое помещение;

2. возможность индивидуальной настройки в зависимости от потребителей;

3. компактный, занимает минимум площади;

4. низкая температура обратной линии;

5. простое обслуживание системы;

6. оптимальный тепловой комфорт.

По материалам пресс-службы HERZ Armaturen
← Вернуться