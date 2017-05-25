HERZ ARMATUREN ПРЕЗЕНТОВАЛА МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Компания HERZ Armaturen представила новинку — COMPACTFLOOR light — готовый к монтажу модуль управления для систем напольного отопления от 3 до 12 контуров с циркуляционным насосом, подключение снизу. Составные элементы модуля:



1. штанговый распределитель из латуни, распределитель подающего потока с расходомерами, распределитель обратного потока с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;



2. клапан RL-5;



3. трёхскоростной циркуляционный насос (частотный насос арт. 3Е533) ;



4. регулирование перепада давления посредством байпасной трубки;



5. зонный клапан для регулирования постоянных параметров;



6. термостатическая головка с накладным датчиком для регулирования постоянных параметров.



Преимущества COMPACTFLOOR light:



1. предоставляет возможность индивидуально отапливать каждое помещение;



2. возможность индивидуальной настройки в зависимости от потребителей;



3. компактный, занимает минимум площади;



4. низкая температура обратной линии;



5. простое обслуживание системы;



6. оптимальный тепловой комфорт.



По материалам пресс-службы HERZ Armaturen