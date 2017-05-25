НПЦ «АНОД» СТАЛ ЧЛЕНОМ РАПН

Научно-производственный центр «АНОД» вступил в Российскую Ассоциацию Производителей Насосов (РАПН). Напомним, компания существует на рыке промышленной продукции 25 лет и производит: уплотнения торцевые, отличающиеся высокой надежностью, долговечностью, стабильностью работы при значительных перепадах температуры и давления; агрегаты насосные с высоким КПД, с высоконадежными уплотнительными комплексами и оригинальными подшипниковыми опорами; подшипники скольжения повышенной несущей способности и



износостойкости, моноблочной конструкции; блоки подшипниковые уплотнительные (БПУ), позволяющие модернизировать практически любые зарубежные и отечественные насосы, повышая их технические и ресурсные параметры; вспомогательные системы торцевых уплотнений и БПУ; арматуру трубопроводную новой конструкции с высокой герметичностью затворов и высокими ресурсными характеристиками; продукция сертифицирована по ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011. Высокий технический уровень изделий обеспечивается использованием изобретений, патентов и «ноу-хау» сотрудников фирмы, позволяя осуществлять импортозамещение оборудования для любой из отраслей промышленности.



По материалам пресс-службы ООО НПЦ «АНОД»