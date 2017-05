В СОЗДАНИИ ГРАФФИТИ НА ВМЗ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК

Объединенная металлургическая компания представила общественности процесс создания проекта «Выкса 10 000» — самого большого граффити в мире. В городе Выксе (Нижегородская обл.) состоялся день открытых дверей в «мастерской» художника, который работает над росписью стены Металлургического комплекса стан-5000 Выксунского металлургического завода.



В этот день в работе над граффити приняли участие не только художник Миша Most, автор и создатель этого произведения, но и более 50 представителей города Выксы, журналисты, руководители города и Выксунского металлургического завода, представители ОМК. В числе участников были председатель правления ОМК Анатолий Седых, президент ОМК Владимир Маркин, управляющий директор ВМЗ Александр Барыков, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых, кураторы фестиваля «Арт-Овраг» Юлия Бычкова и Антон Кочуркин, куратор проекта «Выкса 10 000» Сабина Чагина. Под руководством художника они с помощью малярных валиков наносили краску на заранее размеченные элементы граффити. Презентовать готовую работу планируется в рамках седьмого фестиваля «Арт-Овраг», который состоится в Выксе 16-18 июня.



Напомним, в рамках подготовки к 25-летию ОМК и 260-летию Выксунского металлургического завода ОМК выступила с инициативой проведения международного конкурса на самое большое граффити в мире. В конкурсе «Выкса 10 000» приняли участие 260 художников из 34 стран мира, в том числе Японии, Австралии, стран Латинской и Центральной Америки. Победителем стал известный уличный художник из Москвы Миша Most. 29 апреля он приступил к созданию самой большой росписи в мире и планирует завершить ее к открытию фестиваля «Арт-Овраг» 16 июня. Для росписи художник использует мощные промышленные краскопульты, было приобретено около трех тонн специальной отечественной краски и более двух тонн специальной пропитки. «В роспись включено шесть реальных сюжетов. Думаю, сотрудники смогут с легкостью узнать в них события из жизни Выксунского завода. Если смотреть на работу слева направо, то можно уловить развитие сюжета: от малого к большому, от исследования к созданию, от идеи к результату. Таким образом, я попытался создать короткий «фильм» со своими героями и динамикой», — прокомментировал свою работу Миша Most.



По материалам пресс-службы АО «ОМК»