В Уфе начала работу XXV юбилейная международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2017»

23 мая в Уфимском ВДНХ-ЭКСПО начали работу XXV юбилейная международная выставка «Газ. Нефть. Технологии-2017» и Российский Нефтегазохимический Форум – крупнейшая деловая площадка с участием ведущих экспертов отрасли: представителей науки, органов государственной власти, промышленности и бизнеса. В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов, министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин, глава Администрации ГО город Уфа Ирек Ялалов, председатель Комитета Госсобрания – Курултая РБ по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашит Хайруллин, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и другие.



В экспозиции выставки принимают участие свыше 400 ведущих отечественных и международных компаний отрасли, более 80 процентов участников – производители. Они представляют новинки химической и нефтехимической отрасли: оборудование и технологии для добычи, переработки углеводородов, инновационные технологии и новейшие химические реагенты для бурения и повышения нефтеотдачи, теплообменное, взрывозащищённое, аналитическое, метрологическое, насосное, компрессорное оборудование, трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы, газовые станции и многое другое.



Программа Российского Нефтегазохимического Форума включает в себя порядка 25 деловых мероприятий - пленарное заседание, международные конференции, секции, семинары, круглые столы, тематические встречи, которые пройдут на 6 площадках, основные – ВДНХ-ЭКСПО и УГНТУ.



По материалам организаторов выставки