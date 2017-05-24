«АБС ЗЭиМ Автоматизация» установила оборудование на Краснодарской ТЭЦ

Специалистами предприятия ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» завершены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в рамках реализации следующих проектов по реконструкции Краснодарской ТЭЦ (ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»): установка паропроводов собственных нужд 8-13 ата и 1,2 ата, реконструкция химводоочистки (ХВО) для восполнения потерь конденсата энергоблоков и других собственных нужд ТЭЦ с сооружением деаэрационной установки подпитки теплосети.



АСУ ТП реализована на базе интеллектуальных электроприводов (с КИМ1 и КИМ2) производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», шкафов НКУ (с ПБР-3И, ПЧ Altivar 212 и др.), шкафов управления с контроллерами « КРОСС-500» собственного производства (резервированные БЦП2 и модули ввода/вывода постоянного состава) и панелями оператора 15" (Weintek), серверного шкафа и двух АРМ оператора на базе SCADA-системы MasterSCADA. Специалисты предприятия разработали программное обеспечение для всего поставленного оборудования, произвели шеф-монтажные и пусконаладочные работы всех уровней системы.



ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» связывают давние партнерские отношения. Так, электроприводы производства предприятия уже более 10 лет успешно эксплуатируются на Краснодарской ТЭЦ.



По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»