НА «ИЖНЕФТЕМАШЕ» СОСТОЯЛСЯ АУДИТ СМК ПО СТАНДАРТУ ISO 9001:2015

Завод «Ижнефтемаш», входящий в ГК «Римера», одним из первых предприятий нефтяного машиностроения России получил сертификат соответствия системы менеджмента качества современным требованиям стандарта ISO 9001:2015, а также подтвердил соответствие стандартам Американского нефтяного института API Spec Q1. Аудит провели представители Американского нефтяного института (American Petroleum Institute). Специалисты проинспектировали цеха предприятия, технический центр, управление качеством и другие службы, обеспечивающие соблюдение высоких стандартов качества в проектировании, производстве и сервисном обслуживании продукции.



По результатам проверки завод получил право использовать монограмму API на новом балансирном приводе штанговых насосов С-320D-256-120 и подтвердил право использовать монограмму API Spec 11АХ на всех глубинных штанговых насосах, выпускаемых предприятием. Полученные сертификаты соответствия СМК ISO 9001:2015 и сертификаты Американского нефтяного института API Spec Q1, API Spec 11АХ и API 11Е будут действовать до 2020 года. «Получение сертификатов Американского нефтяного института API Spec Q1, API Spec 11АХ и API 11Е способствует эффективному продвижению нового станка-качалки и глубинных штанговых насосов в страны ближнего и дальнего зарубежья», - уверен коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий.



«Ижнефтемаш» впервые сертифицировал систему менеджмента качества по стандартам ISO и Американского нефтяного института API Spec Q1, API Spec 11АХ в 1996 году и регулярно подтверждает ее соответствие высоким стандартам для производственных организаций нефтяной и газовой промышленности.



По материалам пресс-службы ГК «РИМЕРА»