VALTEC проведет семинар в Томске

1 июня специалисты VALTEC проведут открытый обучающий семинар в Томске. План семинара:
1. Системы водяного напольного отопления (настройка смесительного узла VT.COMBI, балансировка, автоматика).
2. Металлополимерные трубопроводы.
3. Трубопроводы из нержавеющей стали (практика монтажа).
4. Новинки продукции VALTEC 2017 года.
Место и время проведения: Томск, ул. Герцена, 1 а, гостиница Bon Apart, конференц-зал, 10.00–14.00, с перерывом на кофе.
По итогам семинара слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш призов, в то числе нового технического каталога VALTEC. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте компании.
По материалам пресс-службы VALTEC
1. Системы водяного напольного отопления (настройка смесительного узла VT.COMBI, балансировка, автоматика).
2. Металлополимерные трубопроводы.
3. Трубопроводы из нержавеющей стали (практика монтажа).
4. Новинки продукции VALTEC 2017 года.
Место и время проведения: Томск, ул. Герцена, 1 а, гостиница Bon Apart, конференц-зал, 10.00–14.00, с перерывом на кофе.
По итогам семинара слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш призов, в то числе нового технического каталога VALTEC. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте компании.
По материалам пресс-службы VALTEC