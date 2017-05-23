VALTEC проведет семинар в Томске

1 июня специалисты VALTEC проведут открытый обучающий семинар в Томске. План семинара:



1. Системы водяного напольного отопления (настройка смесительного узла VT.COMBI, балансировка, автоматика).



2. Металлополимерные трубопроводы.



3. Трубопроводы из нержавеющей стали (практика монтажа).



4. Новинки продукции VALTEC 2017 года.



Место и время проведения: Томск, ул. Герцена, 1 а, гостиница Bon Apart, конференц-зал, 10.00–14.00, с перерывом на кофе.



По итогам семинара слушателям будут выданы техническая литература и сертификаты специалистов. Состоится розыгрыш призов, в то числе нового технического каталога VALTEC. Участие бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на сайте компании.



По материалам пресс-службы VALTEC