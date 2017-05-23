ЧТПЗ вложила в модернизацию более 240 млн рублей

Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) в рамках стратегического сотрудничества с компанией «Транснефть» провел модернизацию оборудования контроля качества труб большого диаметра (ТБД) для магистральных нефтепроводов. Общий объем инвестиций составил 244 млн рублей. В частности, было модернизировано десять установок для контроля сварного шва и торцов труб диаметром от 530 до 1220 мм, внедрено современное оборудование ультразвуковой, рентгеновской и магнитопорошковой диагностики в трубоэлектросварочном цехе.



Процесс неразрушающего контроля качества продукции полностью автоматизирован и отвечает современным требованиям. Новое оборудование позволит повысить качество труб, поставляемых для магистральных нефтепроводов. За два месяца в модернизированном цехе произведено более 26 тыс. тонн ТБД, из них 2 тыс. тонн – для компании «Транснефть».



По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ