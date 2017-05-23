«Трубодеталь» успешно прошел аудит Американского института нефти

Завод «Трубодеталь» прошел аудит международного сертификационного органа – Американского института нефти (American Petroleum Institute, API). Аудиторы проверили систему менеджмента качества завода на соответствие стандарту API Specification Q1, девятое издание, и международному ISO 9001:2008. Эксперты исследовали весь цикл производства соединительных деталей трубопроводов, посетили основные цеха и подразделения дирекций по техническому развитию, по персоналу, по закупкам, по продажам. По завершении аудиторы подчеркнули, что «Трубодеталь» является предприятием высокой производственной культуры, где развита компьютеризация бизнес-процессов. «Сегодня любой наш заказчик, работающий в секторах транспортировки нефти и газа, строго следит за наличием у предприятия сертификатов международного образца, поэтому каждый аудит для нас важен. Это всегда свежий и полезный взгляд со стороны, помогающий совершенствовать процессы менеджмента качества, а значит, повышать нашу конкурентоспособность, завоевывать новые рынки сбыта», – отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.





По материалам пресс-службы АО «ОМК»