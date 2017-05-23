В Москве прошла XIV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2017»

19 мая 2017 года в Москва в отеле «Балчуг Кемпински» состоялась XIV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ - 2017» - ключевое мероприятие отрасли, ставящее целью обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.



Конференция прошла при поддержке ПАО «Газпром». Также среди партнеров конференции – Российское Газовое Общество, Франко-российская торгово-промышленная палата, Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, Ассоциации «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».



С докладами на конференции выступили Анатолий Борисович Сувалов, главный технолог, ПАО «Газпром»; Михаил Васильевич Роговский, старший менеджер Управления морских нефтегазовых проектов, ПАО «ЛУКОЙЛ»; Алексей Михайлович Грызлов, генеральный директор, АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»; Рустам Леонидович Романенков, заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам, ООО «Газпром нефть шельф»; Валерий Юрьевич Тимченко, и.о. начальника управления по аварийно-спасательным работам и ликвидации разливов нефти, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ; Алексей Михайлович Фадеев, руководитель программ по продвижению шельфовых проектов, ООО «Газпромнефть-Сахалин»; Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ; Константин



Дмитриевич Горохов, начальник Управления сопровождения лицензирования твердых полезных ископаемых, ФБУ «Росгеолэкспертиза»; Константин Георгиевич Ставров, начальник научно-исследовательского океанографического центра, АО «ГНИНГИ»; Алексей Сергеевич Дронов, генеральный директор, НОРД; Александр Сергеевич Караогланов, заместитель управляющего директора – коммерческий директор, АО «ОДК-Газовые турбины»; Марат Набиевич Мансуров, заведующий отделением научно-технического обеспечения морских проектов КНТЦ освоения морских нефтегазовых ресурсов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; Сергей Владимирович Смирнов, директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»; Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI; Владимир Ряшин, менеджер в России, NORWEP – Norwegian Energy Partners; Арсений Валерьевич Митько, председатель совета молодых учёных Севера, член Президиума, Арктическая Академия Наук и другие.



В конференции 2017 года приняли участие представители компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть шельф, Газпромнефть-Сахалин, Черноморнефтегаз, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, ITT Industries Rus, Газпром ВНИИГАЗ, Ассоциация «Созвездие», НОРД, NORWEP, Арктическая Академия Наук, ГНИНГИ, ФБУ «Росгеолэкспертиза», Центр судоремонта «Звёздочка», Совкомфлот, Банк «ФК Открытие», INTRATOOL, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Росморречфлота, Комитета ГД РФ по энергетике и многих других ведущих отраслевых игроков.



RPI благодарит спонсоров конференции - компании ITT, ГНИНГИ и NORD - за поддержку, оказанную мероприятию.



По материалам организаторов конференции