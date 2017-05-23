Завершился XIII Международный технической семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня»

18 мая 2017 года в отеле «Балчуг Кемпински» (Москва) состоялся XIII Международный технической семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня» - ключевое мероприятие трубопроводной отрасли, открывающее широкие возможности для обсуждения основных вопросов в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, а также для обмена мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.



Технический семинар прошел при официальной поддержке Российского Газового Общества, Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса и Франко-российской торгово-промышленной палаты.



С докладами на семинаре выступили Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности; Сергей Александрович Коршунов, заведующий лабораторией сопровождения программных комплексов центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть; Наталья Григорьевна Манохина, научный консультант, Российское Химическое общество им. Д.И. Менделеева; Сергей Александрович Скловский, заместитель директора, АО ГНПП «Аэрогеофизика»; Сергей Олегович Выходцев, руководитель проекта, Т8 Сенсор; Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора по подводно-техническим работам, Экспертно-инжиниринговая компания «ЭКСИКОМ»; Виктор Андреевич Височкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности; Валерий Кириллович Суринович, эксперт высшей квалификации по ЭПБ; Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ; Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности; Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН; Иван Владимирович Бухаров, главный инженер проектов, Уральский инжиниринговый центр и другие.



Аудитория семинара включала руководство компаний-транспортировщиков нефти и газа; менеджеров, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем; проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей государственных структур и нефтегазодобывающих компаний.



Организатор технического семинара, компания RPI, благодарит спонсоров мероприятия - компании Т8, ГНИНГИ и ГНПП Аэрогеофизика - за поддержку, оказанную мероприятию.



По материалам организаторов семинара