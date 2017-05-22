НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» приняло участие в выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017»

Специалисты НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» сообщили о начале работы на 18-й специализированной выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017». На стенде предприятия были представлены новинки выпускаемого оборудования и изданной технической литературы. Все посетители смогли получить исчерпывающие технические консультации по интересующему оборудованию, посмотрели видео о работе нового вертикально-расточного станка, ознакомились с новинками технической



литературы, изданной по результатам научной и производственной деятельности НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС».



По материалам пресс-службы ООО НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»