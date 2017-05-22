VALTEC обновил видеотеку

В разделе видео компании VALTEC появился новый видеоролик, подготовленный группой технической поддержки. Он посвящен ремонтным фитингам и обжимным фитингам для стальных труб. Соединители этой группы позволяют производить ремонт и монтаж трубопроводов без сварки и резьбонарезных работ. В конце ролика – новые вопросы викторины VALTEC. Напомним, победителей ждут сертификаты на приобретение продукции компании на сумму 7 и 3 тыс. рублей. Спешите прислать ответы на почту viktorina@valtec.ru!



Обращаем ваше внимание и на еще одну новинку видеотеки VALTEC – анимационный фильм «Автоматическая балансировка систем отопления», рассказывающий о возможностях применения комплекта для регулирования перепада давлений VT.040.



По материалам пресс-службы VALTEC