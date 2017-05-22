Организаторы подвели итоги конференции «Индустрия 4.0 в металлообработке»

В третий день выставки «Металлообработка-2017» состоялась конференция «Индустрия 4.0 в металлообработке», организованная медиа группой Next Business Media в партнерстве с компанией Sandvik Coromant. В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний в области применения современных цифровых и информационных технологий в металлообработке, станкостроении и робототехнике.
Многие компании сегодня начинают активно использовать элементы Индустрии 4.0 в своих производственных процессах. Своим опытом поделились руководители нескольких российских компаний: Александр Никитин, заместитель генерального директора ЗАО «СКФ»; Павел Приедитис, руководитель проектов маркетинга «FANUC Россия»; Павел Леонидов, руководитель сервисной службы департамента робототехники АББ; Максим Кулагин, ведущий инженер ООО «Би Питрон СП»; Максим Шерейкин, генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию»; Оксана Ефремова, руководитель направления оснащения нового оборудования ООО «Сандвик»; Андрей Костенко, заместитель директора «Балт-Систем»; Игорь Синёв, технический директор Группа Компаний Robur International; Александр Матвеев, директор ООО «ИЦ «Станкосервис»; АИС «Диспетчер» – инструмент объективного контроля производства».
Компания SKF (ЗАО «СКФ») разработала новую систему мониторинга состояния оборудования SKF IMх-8 для раннего обнаружения неполадок, которая работает в режиме реального времени. Интеграция IMx-8 с облачным хранилищем SKF Сloud позволяет обмениваться информацией и проводить удаленный мониторинг. Компания также разработала инновационную сенсорную технологию для беспроводной передачи данных о состоянии подшипников SKF Insight. Она обеспечивает непрерывную передачу информации о рабочем состоянии подшипников с помощью
датчиков и электронных устройств для сбора данных с автономным питанием. Беспроводная сенсорная технология позволяет перейти к точному прогнозированию той или иной неисправности.
Не менее активно реализует концепцию Industry 4.0 компания Sandvik Coromant. Директор направления оснащения оборудования Sandvik Coromant Оксана Ефремова рассказала на конференции о будущем производства с фирменной платформой CoroPlus. В ней объединен ряд цифровых и инструментарных решений Sandvik Coromant, а также она включает в себя библиотеку инструментов CoraPlus ToolLibrary, призванную помочь создать и экспортировать инструментальные сборки в CAM-систему, систему симуляции обработки или управления инструментами. Существует также ряд инструментов, которые являются частью платформы CoroPlus.
Идея управления станками киберфизическими системами представляется захватывающей, и в таких странах, как Япония, она уже реализуется. Директор компании «Станкосервис» Александр Матвеев считает, что в России пока невозможно исключить человеческий фактор при производстве, но контролировать его необходимо. На конференции Александр Матвеев презентовал разработку компании «Станкосервис» систему мониторинга АИС «Диспетчер». Ее отличительной особенностью является возможность подключения любого оборудования к системе, вне зависимости от производителя и года выпуска. АИС «Диспетчер» выходит за рамки обычной системы мониторинга, она обладает возможностями MES и TPM-системами, а также технической диагностики оборудования.
Ведущий специалист компании «Би Питрон СП» Максим Кулагин рассказал на конференции о фирменной российской платформе промышленного интернета вещей – Winnum. Она обеспечивает удаленный мониторинг и диагностику оборудования, оптимизацию процессов сервисного обслуживания. По словам инженера, система может реализовать любой уровень взаимодействия: от простого мониторинга состояния оборудования до создания пользовательских алгоритмов, позволяющих, к примеру, выполнять превентивное техническое обслуживание оборудования.
Полная видеозапись конференции, презентации спикеров, фотоотчет – на сайте http://www.nextb.media/events/i40/.
Организаторами международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2017» являются АО «Экспоцентр» и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Выставка прошла в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 19 мая 2017 г.
По материалам организаторов выставки
Многие компании сегодня начинают активно использовать элементы Индустрии 4.0 в своих производственных процессах. Своим опытом поделились руководители нескольких российских компаний: Александр Никитин, заместитель генерального директора ЗАО «СКФ»; Павел Приедитис, руководитель проектов маркетинга «FANUC Россия»; Павел Леонидов, руководитель сервисной службы департамента робототехники АББ; Максим Кулагин, ведущий инженер ООО «Би Питрон СП»; Максим Шерейкин, генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию»; Оксана Ефремова, руководитель направления оснащения нового оборудования ООО «Сандвик»; Андрей Костенко, заместитель директора «Балт-Систем»; Игорь Синёв, технический директор Группа Компаний Robur International; Александр Матвеев, директор ООО «ИЦ «Станкосервис»; АИС «Диспетчер» – инструмент объективного контроля производства».
Компания SKF (ЗАО «СКФ») разработала новую систему мониторинга состояния оборудования SKF IMх-8 для раннего обнаружения неполадок, которая работает в режиме реального времени. Интеграция IMx-8 с облачным хранилищем SKF Сloud позволяет обмениваться информацией и проводить удаленный мониторинг. Компания также разработала инновационную сенсорную технологию для беспроводной передачи данных о состоянии подшипников SKF Insight. Она обеспечивает непрерывную передачу информации о рабочем состоянии подшипников с помощью
датчиков и электронных устройств для сбора данных с автономным питанием. Беспроводная сенсорная технология позволяет перейти к точному прогнозированию той или иной неисправности.
Не менее активно реализует концепцию Industry 4.0 компания Sandvik Coromant. Директор направления оснащения оборудования Sandvik Coromant Оксана Ефремова рассказала на конференции о будущем производства с фирменной платформой CoroPlus. В ней объединен ряд цифровых и инструментарных решений Sandvik Coromant, а также она включает в себя библиотеку инструментов CoraPlus ToolLibrary, призванную помочь создать и экспортировать инструментальные сборки в CAM-систему, систему симуляции обработки или управления инструментами. Существует также ряд инструментов, которые являются частью платформы CoroPlus.
Идея управления станками киберфизическими системами представляется захватывающей, и в таких странах, как Япония, она уже реализуется. Директор компании «Станкосервис» Александр Матвеев считает, что в России пока невозможно исключить человеческий фактор при производстве, но контролировать его необходимо. На конференции Александр Матвеев презентовал разработку компании «Станкосервис» систему мониторинга АИС «Диспетчер». Ее отличительной особенностью является возможность подключения любого оборудования к системе, вне зависимости от производителя и года выпуска. АИС «Диспетчер» выходит за рамки обычной системы мониторинга, она обладает возможностями MES и TPM-системами, а также технической диагностики оборудования.
Ведущий специалист компании «Би Питрон СП» Максим Кулагин рассказал на конференции о фирменной российской платформе промышленного интернета вещей – Winnum. Она обеспечивает удаленный мониторинг и диагностику оборудования, оптимизацию процессов сервисного обслуживания. По словам инженера, система может реализовать любой уровень взаимодействия: от простого мониторинга состояния оборудования до создания пользовательских алгоритмов, позволяющих, к примеру, выполнять превентивное техническое обслуживание оборудования.
Полная видеозапись конференции, презентации спикеров, фотоотчет – на сайте http://www.nextb.media/events/i40/.
Организаторами международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2017» являются АО «Экспоцентр» и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Выставка прошла в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 19 мая 2017 г.
По материалам организаторов выставки