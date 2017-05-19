«Арматура ГМБХ» продолжает поставки арматуры MIV

Как сообщают в компании, руководством завода постоянно подписываются договоры на поставку арматуры MIV в адрес различных предприятий. Среди последних:



1. договор на поставку арматуры Ду 300-650 мм для Юга России. В небольшой заказ вошла арматура MIV V3-06V для нефтеперерабатывающего предприятия с присоединением по ANSI, в комплекте с телескопическими удлинителями и КОФ;



2. договор на поставку защитной арматуры MIV, предназначенной для защиты насосного оборудования на обрабатывающем предприятии (Ру25);



3. договор на поставку металлоуплотненных затворов малого диаметра MIV V3-06-3E на пар НД;



4. договор на поставку металлоуплотненной арматуры MIV для паровых сред в адрес крупного сибирского потребителя.



По материалам пресс-службы ООО «Арматура ГМБХ»