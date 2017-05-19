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VALTEC представляет новинку регулирующей арматуры

19 мая, 2017 12
Раздел регулирующей арматуры каталога VALTEC пополнил регулятор температуры прямого действия VT.348. Балансировка стояков горячего водоснабжения в многоквартирных жилых зданиях является достаточно сложной расчетной задачей для проектировщика. Значительно облегчить процесс балансировки поможет установка на рециркуляционных стояках клапана VT.348. Этот клапан автоматически снизит расход в стояке при превышении изначально заданной температуры воды.

Надо особо отметить, что балансировка осуществляется в динамическом режиме: клапан немедленно реагирует на изменение температуры, вызванное включением и отключением водоразборной арматуры пользователями. Клапан поставляется в комплекте с термоголовкой VT.3011 (с выносным датчиком и монтажной гильзой для датчика). Термостатическая головка имеет функцию фиксации настройки.

По материалам пресс-службы VALTEC
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