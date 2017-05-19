VALTEC представляет новинку регулирующей арматуры

Раздел регулирующей арматуры каталога VALTEC пополнил регулятор температуры прямого действия VT.348. Балансировка стояков горячего водоснабжения в многоквартирных жилых зданиях является достаточно сложной расчетной задачей для проектировщика. Значительно облегчить процесс балансировки поможет установка на рециркуляционных стояках клапана VT.348. Этот клапан автоматически снизит расход в стояке при превышении изначально заданной температуры воды.



Надо особо отметить, что балансировка осуществляется в динамическом режиме: клапан немедленно реагирует на изменение температуры, вызванное включением и отключением водоразборной арматуры пользователями. Клапан поставляется в комплекте с термоголовкой VT.3011 (с выносным датчиком и монтажной гильзой для датчика). Термостатическая головка имеет функцию фиксации настройки.



По материалам пресс-службы VALTEC