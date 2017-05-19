«Данфосс» выпустил новое мобильное приложение

Компания «Данфосс» вывела на рынок новый программный продукт – приложение MyDrive® Portfolio. С его помощью можно получить доступ к широкому спектру информации по всей продуктовой линейке приводной техники Danfoss Drives. Приложение позволяет быстро найти как подробное описание определенного оборудования и сферы его использования, так и соответствующую документацию для продукта.



Для каждой серии и отрасли применения частотно-регулируемых приводов представлены примеры реализованных проектов: «истории успеха», видеоролики по монтажу и эксплуатации, брошюры и инструкции. Всю эту информацию можно открыть и просмотреть на мобильном устройстве, а также есть опция по отправке активных ссылок на выбранный адрес электронной почты.



Установка MyDrive® Portfolio бесплатна. Для выбора русского языка необходимо зайти в раздел Setting на главной странице приложения.



По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»