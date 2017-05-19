На форуме U-NOVUS представили 3D-принтер для печати ракетных двигателей

В рамках IV форума молодых ученых U-NOVUS состоялась презентация первого отечественного 3D-принтера, печатающего изделия из металлической проволоки с помощью электронно-лучевой технологии. Особенность разработанного в Томске принтера в том, что печать производится не порошковыми материалами, а металлической проволокой. Благодаря этому конечное изделие имеет свойства литого материала. Кроме того, процесс печати происходит в вакууме, что позволяет работать со сплавами, которые меняют свои свойства при контакте с воздухом.



Как отметил на презентации принтера заместитель директора по развитию Института физики высоких технологий ТПУ Евгений Колубаев, принтер подходит для печати изделий практически любого размера, в том числе очень крупных: размер изделий ограничивается только объемом камеры, который можно менять в зависимости от задачи.



Оборудование было создано томской компанией «ТЭТА», а технология разработана учеными Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН и Томского политехнического университета. Разработчики отмечают, что принтер позволит печатать изделия не только для космической отрасли: в дальнейшем он может применяться на объектах госкорпорации «Росатом», в машиностроении, судостроении и других отраслях.



По материалам портала «и-Маш»