VALTEC пополнил номенклатуру автоматическим регулятором давления

В ассортименте регулировочной арматуры VALTEC появилась новинка – автоматический регулятор перепада давлений VT.040. Автоматический регулятор перепада давлений в комплекте с запорно-регулировочным клапаном позволяет производить автоматическую балансировку двухтрубных отопительных систем с переменным расходом теплоносителя. Установка таких клапанов идеально подходит для систем, оборудованных радиаторной термостатикой, поскольку они автоматически выравнивают перепад давлений при снижении или отключении расхода у каких-либо потребителей, сохраняя гидравлическую устойчивость системы в целом.



Запорно-регулировочным клапаном осуществляется монтажная настройка на расчетный расход, а регулятор поддерживает перепад при изменении расхода. Установка регулятора осуществляется на обратный трубопровод, запорно-регулировочного клапана – на подающий. Автоматический регулятор и запорно-регулировочный клапан поставляются в теплоизоляции из пенополистирола.



По материалам пресс-службы VALTEC