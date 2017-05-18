«ПромАрм» поставит арматуру в адрес ООО «Приморский торговый порт»

ООО «ПромАрм» признано победителем в конкурсе на поставку затворов поворотных дисковых для ООО «Приморский торговый порт», г. Приморск Ленинградской области. В частности, заключается договор на поставку затворов дисковых трехэксцентриковых ПА 926.150.40-02 DN150 мм PN40 кгс/см2.



Порт Приморск – крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы, поставляющей экспортную нефть напрямую от месторождений Тимано-Печерского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов России.



По материалам пресс-службы ООО «ПромАрм»