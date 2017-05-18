Студенты Группы ЧТПЗ участвуют в финале Национального чемпионата Worldskills

В Краснодаре стартовал V Национальный чемпионат рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участники приступили к выполнению конкурсных заданий.



Четыре студента корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» представляют в финале Национального чемпионата Свердловскую область. В компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» профессиональные навыки продемонстрирует неоднократный призер и победитель региональных чемпионатов, чемпион национального полуфинала «Молодые профессионалы» Дмитрий Шмарловский. В «мехатронике» за первое место всероссийского первенства будут бороться студенты 3 курса корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ, победители чемпионата Свердловской области и призеры полуфинала национального чемпионата WorldSkills Василий Козырицкий и Андрей Михайлов. Конкурсные задания компетенции «Аддитивные технологии» будет решать победитель и призер регионального чемпионата WorldSKills в 3D-моделировании и печати на 3D-принтере студент 4 курса Алексей Гилев.



Как отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых, студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ всегда показывают достойные результаты на чемпионатах WorldSkills. Для успешной подготовки к соревнованиям компанией созданы все условия: тренировки ведутся на современном оборудовании под руководством опытных специалистов Образовательного центра Группы ЧТПЗ – сертифицированных экспертов WorldSkills.



В финале российского первенства примут участие 1200 человек из 70 регионов России. Студенты средних профессиональных учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьники от 10 до 17 лет, продемонстрируют свое мастерство в 109 компетенциях. Победители войдут в национальную сборную и будут представлять страну на мировом первенстве WorldSkills International 2017 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.



По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ