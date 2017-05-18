В Москве дали старт выставке «Металлобработка-2017»

В московском «Экспоцентре» состоялась церемония официального открытия 18-й международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности. Металлообработка-2017». Открывая церемонию, генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов сказал, что в этом году площадь выставки выросла на тысячу метров и составляет 39 500 кв. м. В выставке «Металлообработка-2017» принимают участие 1030 экспонентов из 30 стран.



Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил: «На протяжении последних трех лет мы видим существенные изменения в области металлообработки. Отрасль демонстрирует рост, появляются новые производства, снижается зависимость от импорта, на рынок выходят новые образцы и, что особенно радует, увеличивается спрос на продукцию отечественного производства. Наши предприятия завоевывают репутацию надежных, стабильных исполнителей для любых самых строгих и притязательных заказчиков. Многие актуальные темы развития отрасли будут подняты в рамках деловой программы выставки «Металлообработка-2017». Для нас это крайне интересно, поскольку мы сейчас работаем над стратегией развития станкоинструментальной промышленности в её новом облике. В ближайшее время представим её на общественное обсуждение».



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев сообщил о принятии очень важных законов для бизнеса, инициированных исполнительной властью и



минпромторгом. «Я не могу не упомянуть Закон о промышленной политике, который создал целый ряд механизмов для развития не только отечественного станкостроения и металлообработки, но и всей высокотехнологичной промышленности», - сказал Владимир Гутенев.



Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице действует порядка 30 промышленных комплексов, 208 промышленных зон, 30 технопарков, в которых созданы высокотехнологичные рабочие места: «Такие выставки, как «Металлообработка», позволяют нам и дальше развиваться, заводить новые контакты и подписывать новые контракты, что очень важно для экономики города».



В церемонии официального открытия приняли участие президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, представители крупных отраслевых компаний.



Выставка продлится до 19 мая.



По материалам организаторов выставки