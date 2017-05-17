VALTEC представляет новинку в номенклатуре регулировочной арматуры

В ассортименте регулировочной арматуры VALTEC появилась новинка – автоматический стабилизатор расхода регулируемый динамический VT.PIC. В современных системах водяного отопления расход теплоносителя на отдельных участках не является постоянной величиной. Работа радиаторных терморегуляторов, как автоматических, так и ручных, вызывает изменение расхода на одних участках, и, как следствие, приводит к увеличению расхода на других участках и ветвях системы. Установка клапана VT.PIC предотвращает превышение расчетных расходов, тем самым производя балансировку системы в динамическом режиме, исключая появление перегретых или недогретых участков.



Стабилизатор состоит их двух частей. Основой стабилизатора является латунный корпус VT.PICV с измерительными патрубками. В корпус устанавливаются сменные картриджи VT.PICC, на которых настраивается требуемый расход. Таким образом, в случае внесения изменений в систему



отопления (добавление или удаление отопительных приборов или ветвей), достаточно просто заменить или перенастроить картридж клапана, не снимая с трубопровода сам корпус стабилизатора.



По материалам пресс-службы VALTEC