Компания «АБС ЗЭиМ Автоматизация» провела семинар в Волгограде

В апреле 2017 года в г. Волгоград состоялся семинар предприятия ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» для представителей нефтегазового сектора и теплоэнергетики Волгоградской области, посвященный новой линейке продукции. Семинар посетили представители крупных отраслевых организаций региона: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ООО СП «ВолгодеминОйл», АО «Каустик», а также проектные организации ОАО «ВолгоградНИПИморнефть», ООО «Гипросинтез», ООО «Коксохиммонтажпроект» (входит в ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»), ООО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект» и др.



На семинаре были представлены доклады на следующие темы:



• Модернизированные электропривода для трубопроводной арматуры под современные требования АСУТП;



• Функциональные особенности интеллектуальных отечественных электроприводов нового поколения для запорной и регулирующей арматуры;



• Низковольтные распределительные устройства распределения и управления серии КСАТО до 4000А;



• Комплектные распределительные устройства 6(10) кВ серии С-410;



• АСУТП для нефтегазового сектора и теплоэнергетики на базе контроллеров КРОСС-500 или зарубежных систем управления.



В ходе семинара демонстрировались образцы оборудования производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»:



• Однооборотный электропривод МЭОФ-630(950)/25-0.25Е3Р68-10 У1 IP68 220В КИМ3 с OLED дисплеем;



• Многооборотный электропривод ПЭМ-Б250 с интеллектуальным блоком КИМ2 во взрывозащищенном исполнении;



• Блок ручного управления БРУ-42И;



• Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3И.



Специалисты предприятия представили подробную информацию о преимуществах применения решений ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» и ответили на все интересующие вопросы, связанные с технико-эксплуатационными особенностями оборудования компании.



По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»