«Волгограднефтемаш» изготовил оборудование для предприятия «Татнефти»

На «Волгограднефтемаше» завершено производство вакуумной колонны для Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске по заказу ПАО «Татнефть». Аппарат длиной 47 метров, с максимальным диаметром корпуса 5 метров, весом 195 тонн выполнен из отечественных двухслойных сталей в соответствии с жёсткими требованиями российских стандартов к качеству и безопасности оборудования, работающего под давлением. В первых числах мая колонну, предназначенную для работы в составе блока вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга, перевезли из цеха на причал ОАО «Волгограднефтемаш», где она ожидает своей отправки к заказчику.



«Волгограднефтемаш» давно сотрудничает с компанией «Татнефть» в части обеспечения нижнекамского комплекса высокотехнологичным оборудованием. Первой для этого важного промышленного объекта была изготовлена в 2009 году вакуумная колонна весом 336 тонн, ставшая самой крупной колонной строящегося комплекса. С тех пор волгоградские машиностроители изготовили и отправили в Нижнекамск порядка 50 аппаратов, среди которых уникальные колонны, сверхгабаритные коксовые камеры, а также реакторы и емкости.



По материалам пресс-службы ОАО «ВНМ»