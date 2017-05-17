Компания Giacomini запустила в производство шаровые краны маленьких диаметров

Итальянский производитель Giacomini анонсировал начало выпуска мини шаровых кранов – популярных элементов запорной арматуры. Отличительная особенность новых компактных шаровых кранов – набор вставок разных цветов, которые позволяют маркировать краны в зависимости от области их применения.



Новые мини шаровые краны в модельном ряду Giacomini имеют обозначение R690 и R694 и выпускаются в исполнении внутренняя/внутренняя и внутренняя/наружная резьба соответственно. Краны выпускаются в размерах 3/8" и 1/2", имеют диапазон рабочих температур 0-90°C, максимальное рабочее давление 16 бар. Компактные краны имеют корпус и запорный элемент из хромированной латуни высокой точности обработки поверхности, рукоятку из ударопрочного пластика, что обеспечивает кранам превосходный внешний вид и долгий срок эксплуатации. Новые мини шаровые краны Giacomini поставляются в индивидуальных пакетах, которые содержат также пластиковые вставки в рукоятки кранов, трех цветов: красного, синего и зеленого, которые позволят отмаркировать краны в зависимости от установки на отопление, горячее или холодное водоснабжение.



Производство новых мини шаровых кранов уже начаты на фабриках Giacomini. Первые поставки в Россию запланированы в июне 2017 года.



По материалам пресс-службы Giacomini