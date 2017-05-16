СТАНЭКСИМ ПРЕДСТАВИТ НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ» ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Компания СТАНЭКСИМ представит на выставке «Металлообработка – 2017» технологические решения для машиностроительных предприятий. В частности, оборудование компании затронет:



- механическую обработку штампосварных деталей трубопроводов,

- газокислородную резку на станках с ЧПУ,

- технологию обработки деталей из композитов, титана, специальных сплавов,

- шлиценакатной станок для обработки полуосей,

- технологические комплексы для обработки деталей авто- и сельхозмашиностроения,

- автоматические линии для обработки деталей железнодорожного машиностроения.