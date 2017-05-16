СТАНЭКСИМ ПРЕДСТАВИТ НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ» ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Компания СТАНЭКСИМ представит на выставке «Металлообработка – 2017» технологические решения для машиностроительных предприятий. В частности, оборудование компании затронет:
- механическую обработку штампосварных деталей трубопроводов,
- механическую обработку штампосварных деталей трубопроводов,
- газокислородную резку на станках с ЧПУ,
- технологию обработки деталей из композитов, титана, специальных сплавов,
- шлиценакатной станок для обработки полуосей,
- технологические комплексы для обработки деталей авто- и сельхозмашиностроения,
- автоматические линии для обработки деталей железнодорожного машиностроения.
Изюминкой стенда станет разработанное специалистами компании технологическое решение для зубошлифовального станка, представляющее собой специальное программное обеспечение, интегрированное в стойку ЧПУ Fanuc. ПО позволяет оператору станка в автоматическом режиме подготавливать управляющие программы для обработки и измерения зубчатых колес. Система измерения детали определяет наличие брака у заготовки еще до обработки, что позволяет своевременно исключить заготовку либо провести соответствующие корректировки и получить деталь высокой степени точности.
Организаторами международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2017» являются АО «Экспоцентр» и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Выставка пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 19 мая 2017 г.
По материалам портала «МашПортал»
Организаторами международной специализированной выставки «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2017» являются АО «Экспоцентр» и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Выставка пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 19 мая 2017 г.
По материалам портала «МашПортал»