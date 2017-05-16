«Камоцци Пневматика» представляет пневмоцилиндры QCTL

Пресс-служба компании информирует о том, что в рамках улучшения качества обслуживания и сокращения сроков поставки на производстве ООО «Камоцци Пневматика» в Симферополе запущено изготовление цилиндров серии QCTL.



Пневмоцилиндры с направляющими серии QCTL являются адаптированной версией общеизвестной и широкораспространенной серии цилиндров QCT, производимых Camozzi для широкого круга применения и зарекомендовавших себя как законченное и надежное решение для станкостроения, робототехники и мехатроники.



Новая версия QCTL имеет следующие преимущества: высокое качество; быстрая доставка; сниженная производственная себестоимость за счет применения новых технологических и конструктивных решений и отказа от редко применяемых монтажных отверстий; применение алюминиевой платформы, позволившее снизить инерционные нагрузки за счет уменьшения ее массы. Более того, новая версия QCTL дополнена пневмоцилиндрами с диаметром поршня 16 мм.



Презентация цилиндров серии QCTL состоится на выставке «Металлообработка» в Крокус-Экспо с 15 по 19 мая 2017 г. Стенд Camozzi (23С15) расположен в 3 зале, павильон 2.



По материалам пресс-службы ООО «Камоцци Пневматика»