В России начинаются проверки на соответствие продукции ГОСТам

С 15 мая 2017 года Росстандарт (находится в ведении Минпромторга России) начинает прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов. Теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы сертификации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта.



Одновременно по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ. Ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке. В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТом производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.



Проект «Национальная система сертификации» был одобрен к запуску в «пилотном» режиме в конце прошлого года Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (ее возглавляет глава Минпромторга России Денис Мантуров). В рамках тестовой фазы в 2017 году предстоит отработать механизмы его реализации с привлечением испытательных лабораторий и органов по сертификации государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний (подведомственных организаций - ЦСМ Росстандарта). Семь пилотных регионов, в которых апробируется проект - Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская, Свердловская области и Республика Крым. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране.



На сегодняшний день сформирована вся необходимая инфраструктура системы, а реализация проекта ведется в тесном взаимодействии с другими органами исполнительной власти – Минпромторгом России, Росаккредитацией и т.д.



«В плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием «ГОСТ». При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет. Выбор – за покупателем», - сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «Наша основная цель – обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа. Среди ключевых принципов системы - добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество», - отметил Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.



По материалам пресс-службы «Росстандарта»