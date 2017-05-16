Зауральские производители нефтегазодобывающей отрасли представили свою продукцию в Иране

Предприятия малого и среднего бизнеса, производящие оборудование и комплектующие для нефтегазодобывающей отрасли, представили свою продукцию в Исламской Республике Иран. Бизнес-миссия, организованная Правительством региона при участии Центра поддержки экспорта, прошла с 6 по 8 мая. Участие в деловой поездке приняли три компании, занимающиеся производством заготовок и комплектующих для энергетической и нефтегазовой отрасли, разработкой, производством и сбытом трубопроводной арматуры, а также поиском и разведкой нефти и газа, а также рудных месторождений.



В ходе бизнес-миссии компании посетили 22-ю Международную выставку «Нефть, газ и нефтехимия Ирана» в Тегеране, а также приняли участие в организованных в рамках бизнес-миссии деловых переговорах. Продукция зауральских арматуростроительных предприятий традиционно пользуется признанием в Иране, что обусловлено богатым опытом сотрудничества еще со времен Советского Союза. По итогам встреч и предварительных договоренностей сторонами ведутся предметные переговоры о возможностях будущего сотрудничества.



По материалам пресс-службы Губернатора Курганской области по информации Департамента экономического развития