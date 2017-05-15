НПФ «РАСКО» запустила новый раздел сайта

Сотрудники научно-производственной фирмы «Раско» предлагают вниманию посетителей официального сайта компании новый раздел – «Видео». Теперь все желающие могут ознакомиться с новым циклом обучающих видеоматериалов, запущенным в этом году, а также с интересными видеорепортажами и интервью компании на злободневные темы не только на корпоративном канале ООО «НПФ «РАСКО» в YouTube (смотреть>>), но и в специальном разделе сайта.
По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»
По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»