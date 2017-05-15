Danfoss проведет вебинар по приводной технике

Специалисты компании «Данфосс» приглашают всех желающих принять участие в вебинаре «Новые технические решения Danfoss Drives» , который состоится 23 мая в 10:00. Будут рассмотрены решения в области стабилизации частоты и напряжения генератора, каскадного управления насосами, управлением частотным преобразователями через Интернет. В ходе вебинара будет представлен новый привод среднего напряжения VEDADRIVE. Участники смогут задать свои вопросы в прямом эфире и получить на них ответы.



Основные темы вебинара:



1.NXP Grid Converter. Устройство стабилизации частоты и напряжения генератора. НПО Газтехномаш. – длительность блока ~ 30 мин. Докладчик - Белянкин Руслан, заместитель генерального директора, НПО «Газтехномаш».



2.Система удаленного управления частотными преобразователями Danfoss VLT – Cloud-Control. – длительность блока ~ 30 мин. Докладчик – Федотов Павел, менеджер по работе с ключевыми клиентами, ООО «Данфосс».



3.Каскадное управление насосами. Система Master-Follower – длительность блока ~ 30 мин. Докладчик – Школьников Антон, руководитель группы по работе с проектными организациями, ООО «Данфосс».



4.Преобразователи частоты среднего напряжения VedaDrive (6-10 кВ). Длительность блока ~ 20 мин. Докладчик – Рюмин Валерий, руководитель направления средневольтного привода, ООО «Данфосс».



После проведения вебинара будет доступна его запись на канале Danfoss Drives Russia в Youtube.



По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»