KSB сообщает о продаже фальсификата под брендом компании

Как отмечают в компании, в рамках глобализации и дигитализации бизнеса крупные и дорогостоящие товары теперь также можно купить через Интернет – однако это влечет за собой резкое увеличение незаконного использования названий известных брендов на онлайн торговых площадках.



Прецеденты в основном касаются азиатских производителей, которые для сбыта своей продукции стремятся воспользоваться репутацией давно зарекомендовавшего себя на мировом рынке производителя, например, KSB. Под маркой KSB на некоторых международных торговых площадках предлагаются насосы, клапаны и запасные части, не имеющие отношение к продукции компании. Часто используются названия наиболее известных и востребованных моделей, таких как Etanorm, Omega и BOA. С июля 2016 года концерном зарегистрировано порядка 420 продавцов на восьми различных онлайн-платформах, которые незаконно используют торговые названия продукции KSB. Для борьбы с этой деятельностью в KSB создана целевая группа для выявления и предотвращения подобных незаконных действий, которые наносят ущерб репутации и бизнесу компании.



В сотрудничестве с итальянской компанией – партнером по ведению данного проекта такие нарушения будут выявляться, доводиться до сведения администраторов торговых площадок с требованием последующего удаления всех незаконных предложений продукции. В случае необходимости в отношении нарушителей будут предприняты юридические меры и судебные разбирательства.



Руководство компании обращается к покупателям: «Покупайте продукцию KSB только у проверенных поставщиков, авторизованных дилеров и бизнес-партнеров компании. Берегитесь подделки!»



По материалам пресс-службы KSB

