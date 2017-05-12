ОЗНА оснащает оборудованием Тэдинское месторождение

Компания «ОЗНА» отгрузила крупную блочную кустовую насосную станцию ТПП «Лукойл-Севернефтегаз» ООО «Лукойл-Коми» для обустройства Тэдинского месторождения.



БКНС предназначена для повышения давления пластовой воды и перекачки в нагнетательные скважины с обеспечением давления на устье скважины не менее 14 МПа. БКНС состоит из трех технологических блоков - 12,0 х 3,2 м, в которых размещены насосные агрегаты. Основной элемент насосной станции - три насосных агрегата, изготовленные из супердуплексной стали, имеющей очень высокую стойкость к коррозии.



Особенность проекта заключалась в сложной логистике оборудования, поясняется в материалах компании. В связи с тяжелыми природно-климатическими условиями и отсутствием дорожной инфраструктуры доставить оборудование до месторождения можно было только в короткий срок по зимнику.С конца января до начала февраля 2017 г. были отгружены энергоблоки (блок плавного пуска, блок распределительного устройства). В марте были отгружены 3 насосных блока. Блоки успешно прошли входной контроль ТПП «Лукойл-Севернефтегаз», в настоящее время на месторождении осуществляются шеф-монтажные работы.



По материалам портала «и-Маш»