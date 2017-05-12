На площадке «Арматурного завода» побывал министр Башкортостана

Как сообщают на предприятии, 28 апреля 2017 года ООО «Арматурный завод» посетили Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей Иванович Карпухин и Глава Администрации муниципального района Благовещенский Республики Башкортостан Фарит Хамитович Фазылов.



Почетные гости смогли увидеть все производственные процессы, от проектирования до испытания готовых изделий, а также ознакомились с новинками выпускаемой продукции, инновационным оборудованием и технологиями



На территории ООО «Арматурный завод» созданы комплексы производств, оснащенные современным станочным парком, расположены уникальные линии механической и термической обработки деталей, сварки и сборки конструкций трубопроводной арматуры. В текущем году на заводе введены в эксплуатацию новые производственные помещения, готовится к завершению строительства новый административный корпус.



По материалам пресс-службы ООО «Арматурный завод»