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На площадке «Арматурного завода» побывал министр Башкортостана

12 мая, 2017 15
Как сообщают на предприятии, 28 апреля 2017 года ООО «Арматурный завод» посетили Министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексей Иванович Карпухин и Глава Администрации муниципального района Благовещенский Республики Башкортостан Фарит Хамитович Фазылов.

Почетные гости смогли увидеть все производственные процессы, от проектирования до испытания готовых изделий, а также ознакомились с новинками выпускаемой продукции, инновационным оборудованием и технологиями

На территории ООО «Арматурный завод» созданы комплексы производств, оснащенные современным станочным парком, расположены уникальные линии механической и термической обработки деталей, сварки и сборки конструкций трубопроводной арматуры. В текущем году на заводе введены в эксплуатацию новые производственные помещения, готовится к завершению строительства новый административный корпус.

По материалам пресс-службы ООО «Арматурный завод»
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