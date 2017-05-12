В НПФ «РАСКО» продлен сертификат дилера АО «Сибшванк»

Сертификаты дилера продлены до конца 2017 года, сообщают в «РАСКО». Продукция АО «Сибшванк» в линейке поставляемой фирмой продукции – это оборудование для создания высокоэффективных современных систем газового лучистого отопления мирового уровня:



1. Газовые инфракрасные излучатели Schwank «светлого» типа



2. Газовые инфракрасные излучатели Schwank «темного» типа



3. Системы управления ThermoControl Plus



Ознакомиться с подробным описанием и техническими характеристиками каждого из них можно на сайте компании в разделе «Газорегуляторного оборудования» ООО «НПФ «РАСКО».



По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»