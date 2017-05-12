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В НПФ «РАСКО» продлен сертификат дилера АО «Сибшванк»

12 мая, 2017 8
Сертификаты дилера продлены до конца 2017 года, сообщают в «РАСКО». Продукция АО «Сибшванк» в линейке поставляемой фирмой продукции – это оборудование для создания высокоэффективных современных систем газового лучистого отопления мирового уровня:

1. Газовые инфракрасные излучатели Schwank «светлого» типа

2. Газовые инфракрасные излучатели Schwank «темного» типа

3. Системы управления ThermoControl Plus

Ознакомиться с подробным описанием и техническими характеристиками каждого из них можно на сайте компании в разделе «Газорегуляторного оборудования» ООО «НПФ «РАСКО».

По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»
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