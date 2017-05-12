ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «КОЛЛЕДЖА БУДУЩЕГО ТАТАРСТАНА» НАГРАДИЛИ ИМЕННЫМИ СТИПЕНДИЯМИ

По инициативе акционеров Группы ЧТПЗ 25 студентов и 9 преподавателей Альметьевского профессионального колледжа по итогам первого семестра были отмечены именными стипендиями завода «Алнас», одного из крупнейших в России предприятий по производству полнокомплектных установок электроцентробежных насосов. Торжественная церемония награждения состоялась в «Колледже будущего Татарстана».

Именные стипендии были присуждены студентам, продемонстрировавшим наилучшие результаты в учебе, активно участвовавшим в жизни колледжа, а также призерам соревнований по стандартам Worldskills и других конкурсов профессионального мастерства. Стипендии вручил генеральный директор ГК «Римера» Борис Коваленков. Сертификаты восьми студентам специальности «Станочник», проходящим обучение в колледже по целевой программе подготовки кадров, вручил исполнительный директор завода «Алнас» Сергей Шунин. Помимо студентов именными стипендиями были награждены девять преподавателей Альметьевского профессионального колледжа, задействованные в проекте «Колледж будущего Татарстана».

Как отмечают на заводе, практика вручения стипендий завода «Алнас» студентам и преподавателям «Колледжа будущего Татарстана» будет продолжена. Стипендии будут выплачиваться по итогам каждого семестра.



По материалам пресс-службы ГК «РИМЕРА»

