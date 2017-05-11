Через неделю в Москве дадут старт конференции «Освоение шельфа России и СНГ»

19 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017».



Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества.



Среди спонсоров и партнеров конференции – Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ), ITT Industries, NORD, Франко-российская торгово-промышленная палата, Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».



Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.



Структура мероприятия в 2017 г.:



- 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня - 2017»;



- 19 мая – XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ - 2017» (основной день мероприятия).



В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть-Сахалин, Черноморнефтегаз, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, ITT Industries Rus, Газпром ВНИИГАЗ, Ассоциация «Созвездие», Северное море, НОРД, NORWEP, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА, Арктическая Академия Наук, ГНИНГИ, ФБУ «Росгеолэкспертиза», Центр судоремонта «Звёздочка», Совкомфлот, Банк «ФК Открытие», INTRATOOL, ABB Russia, DNV GL, Aker Solutions, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Роснедр, Росморречфлота, Комитета ГД РФ по энергетике, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и других ведущих игроков отрасли.



Среди спикеров конференции в 2017 г.:



- Анатолий Борисович Сувалов, главный технолог Управления техники и технологии разработки морских месторождений, Газпром



- Представитель, ЛУКОЙЛ



- Представитель, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА



- Андрей Викторович Хаустов, руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ



- Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению производства, Газпромнефть-Сахалин



- Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ



- Александр Сергеевич Караогланов, директор по продажам - руководитель Департамента продаж Дивизиона «Энергетические и промышленные программы», ОДК - Газовые турбины (ГК Ростех)



- Марат Набиевич Мансуров, директор Центра «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ



- Алексей Сергеевич Дронов, генеральный директор, НОРД



- Константин Дмитриевич Горохов, начальник Управления сопровождения лицензирования твердых полезных ископаемых, ФБУ «Росгеолэкспертиза»



- Михаил Леопольдович Абрамов, президент, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (АО «ГНИНГИ»)



- Константин Георгиевич Ставров, начальник научно-исследовательского океанографического центра, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ)



- Владимир Ряшин, менеджер в России, NORWEP - Norwegian Energy Partners



- Арсений Валерьевич Митько, член-корреспондент Российской академии естественных наук, председатель совета молодых учёных Севера, член президиума, Арктическая Академия Наук



- Сергей Владимирович Смирнов, директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»



- Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI



И другие.



Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017» - это:



- Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;



- Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;



- Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;



- Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.



По материалам организаторов