RPI проведет семинар по подводным трубопроводам

18 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIII Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня».



Технический семинар пройдет при официальной поддержке Российского Газового Общества, Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса и Франко-российской торгово-промышленной палаты.



Спонсоры мероприятия – компании Т8, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ) и ГНПП «Аэрогеофизика».



Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.



Среди спикеров технического семинара:



- Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности



- Представитель, ФАС России



- Владимир Алексеевич Дробязко, вице-президент, Российский союз нефтегазостроителей (РОССНГС)



- Сергей Александрович Коршунов, заведующий лабораторией сопровождения программных комплексов центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть



- Наталья Григорьевна Манохина, руководитель химического отделения, Московский трубный завод ФИЛИТ



- Сергей Александрович Скловский, заместитель директора, АО ГНПП «Аэрогеофизика»



- Сергей Олегович Выходцев, руководитель проекта, Т8 Сенсор



- Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора по подводно-техническим работам, Экспертно-инжиниринговая компания «ЭКСИКОМ»



- Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности



- Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ



- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ



- Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности



- Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН



- Иван Владимирович Бухаров, главный инженер проектов, Уральский инжиниринговый центр



И другие.



Среди заявленных спикерами тем технического семинара в 2017 г.:



- Транспортировка газа в Европу по украинской ГТС и «Северному потоку»: экономика и безопасность



- Опыт разработки и внедрения систем обнаружения утечек из магистральных трубопроводов



- Риск-ориентированный подход к обеспечению промышленной безопасности на опасных производственных объектах трубопроводного транспорта



- Волоконно-оптическая система обеспечения безопасности для трубопроводов



- Проблемы реализации комплексной программы предотвращения аварий магистральных трубопроводов: техногенные катастрофы, инновационные технологии и человеческий фактор



- Защита трубопроводов от коррозии



- Определение количества отложений в трубопроводах методом импульса давления



- Современные технологии ремонта подводных переходов магистральных газопроводов



- Вибрации трубопроводов при испытаниях насосов большой мощности



- Совершенствование методов расчета морских трубопроводов при их обустройстве в условиях неопределенности



И многие другие.



Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем; проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.



Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте: http://www.rpi-conferences.com/pipeline-transport



По материалам организаторов

