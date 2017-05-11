ОАО «ИФАЗ» подвело итоги прошлого года

27 апреля 2017 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод». Согласно повестке дня, были рассмотрены 15 вопросов, среди которых ключевым было изменение типа общества с «Публичного акционерного общества» на «Частное акционерное общество». По результатам голосования решение было принято, и наименование изменили на Частное акционерное общество «Ивано-Франковский арматурный завод».



В своем отчете о результатах деятельности Ивано-Франковского арматурного завода за 2016 год заместитель председателя правления Процив Зиновий Степанович отметил, что объем реализации продукции вырос по сравнению с 2015 годом на 27,3%, а всего было заключено 28 договоров на производство и поставку трубопроводной арматуры, 11 из них международных. Среди подписанных соглашений есть реализация долгосрочных проектов в области атомной энергетики. В связи с активным развитием деятельности предприятия численность работников по состоянию на конец 2016 увеличилась до 270 работников. В конце заседания председатель Правления Шилюк Сергей Владимирович очертил перспективы дальнейшего развития завода.



По материалам пресс-службы ОАО «ИФАЗ»